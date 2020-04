Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200420-1-pdnms Bootsruder gefunden

Hohenwestedt ( RD ) (ots)

Am 19.04.2020 zwischen 17.00 - 17.30 Uhr, verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L 123, aus Richtung Grauel kommend in Richtung Hohenwestedt in Höhe des Gewerbegebietes Böternhöfen, von einem Anhänger ein Bootsruder. Bei dem Ruder dürfte es sich um einen Eigenbau handeln. Die Polizei in Hohenwestedt sucht jetzt den Eigentümer dieses Bootsruders, dass Ruder wird am heutigen Tag dem Fundbüro Hohenwestedt übergeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hohenwestedt unter der Rufnummer 04871-779280.

