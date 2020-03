Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Polizei beendete Party

Neumünster (ots)

200309-1-pdnms Polizei beendete Party

Neumünster. Insgesamt 14 Funkstreifenwagenbesatzungen und fünf Rettungswagen wurden Sonntagmorgen (08.03.20) gegen 2 Uhr wegen einer angeblichen Massenschlägerei in das Vereinsheim der Heinrich Förster Kolonie in den Wernershagener Weg entsandt. Hier und da war die Rede von bis zu 40 Beteiligten und von mehreren Verletzten. Die Beamten trafen auf eine 20-Jährige, die ihren Geburtstag feierte. Angeblich waren bis zu 20 Personen in Streit geraten und hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Die anrückenden Beamten brachten die Lage unter Kontrolle und nahmen diverse Personalien auch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung auf. Schließlich wurden fünf Verletzte festgestellt, drei von ihnen trugen Platzwunden davon. Sie wurden im Krankenhaus behandelt. Ein Messer kam lediglich als Drohmittel zum Einsatz. Eine abschließende Klärung zur Ursache des Streits und zum genauen Hergang war nicht möglich. Das ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Feier wurde aufgelöst. Ein junger Mann wurde in Gewahrsam genommen, da er einen Platzverweis nicht befolgen wollte. Im Vereinsheim gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Einsatz war gegen 03.30 Uhr beendet.

