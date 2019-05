Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190506-1-pdnms Unfallflucht

Neumünster (ots)

Neumünster/Bereits am Freitag, 03.05.19, um 15.10 Uhr ereignete sich in der Christianstraße ein Auffahrunfall, bei dem ein PKW den vor ihm stehenden roten Renault Twingo auf einen weiteren PKW schob. Während an dem ersten PKW kein Schaden entstand, wurde der Twingo im Heckbereich stark beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 04321/945-1111.

Michael Heinrich

