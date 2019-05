Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190503-1-pdnms Einbruch in ein Autohaus

Westerrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Westerrönfeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits in der Nacht zum 01.05.19 drangen Unbekannte in einen Autohandel in Westerrönfeld in der Lindenallee ein und entwendeten aus dem Tresor einen Geldbetrag in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die in der Tatnacht in der Nähe des Autohauses gesehen wurden unter Tel.: 04331/208-450.

Michael Heinrich

