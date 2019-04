Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Dritter Kellerbrand in der Noldestraße

Neumünster. Ein Bewohner des Hauses Noldestraße 14 meldete Sonntag (21.04.19, gegen 3 Uhr) verdächtige Geräusche und Rauchentwicklung im Keller des Mehrfamilienhauses. Wegen der Feuer am 18.04. und am 19.04.19 - siehe unsere Meldung 19.04.20-1-pdnms - hatte die Polizei ihre Präsenz in der Noldestraße erkennbar verstärkt. Dennoch konnte auch in diesem Fall kein Tatverdacht konkretisiert werden. Betroffen war ein allgemein zugänglicher Kellerraum. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und lüftete den Bereich. Beschädigt wurde eine Elektroanlage. Die Kriminalpolizei geht von Brandlegung aus und beschlagnahmte den Brandort. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450.

