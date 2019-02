Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: B 77

Lohe-Föhrden

Kreis RD-ECK - Unfallzeugen gesucht

B 77 / Lohe-Föhrden / Kreis RD-ECK (ots)

190222-4-pdnms Unfallzeugen gesucht

B 77 / Lohe-Föhrden / Kreis RD-ECK. Rund 4000 Euro Schaden entstand an einem Mercedes Citan am Donnerstag (21.02.19, kurz nach 9 Uhr) auf der B 77 Höhe Sorgbrück. Die Fahrerin (29) des Kleinbusses war auf der B 77 Richtung Kropp unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein Auto entgegenkam und die Kurve schnitt. Die Mercedes-Fahrerin musste nach ganz rechts ausweichen und geriet an die Schutzplanke. Dabei wurde die Beifahrerseite des Mercedes stark beschädigt. Der Fahrer des anderen Autos setzte seine Fahrt fort. Er oder Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Fockbek unter der Rufnummer 04331/3322660 in Verbindung zu setzen.

Sönke Hinrichs

