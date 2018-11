POL-MI: Automatensprengung löst Einsatz für Polizei und Feuerwehr aus

Preußisch Oldendorf (ots) - Die Sprengung eines Zigarettenautomaten in Preußisch Oldendorf hat Polizei und Feuerwehr am frühen Montagabend beschäftigt. Eine Anwohnerin an der Ecke Schulweg/Alwinstraße hatte um kurz vor halb sieben einen lauten Knall gehört und Rauch aus dem Automaten aufsteigen gesehen. Daraufhin verständigte die Frau die Rettungskräfte.

Schnell stellte sich heraus, dass der Automat kein Feuer gefangen hatte. Vielmehr hatten ein oder mehrere Unbekannte vermutlich mit einem Böller versucht, den Automaten aufzusprengen. Zwar verformte sich die Außenhülle durch die Wucht der Explosion, an das Geld und die Zigaretten im Inneren kamen die Diebe aber nicht.

Wie bereits berichtet, ereigneten sich am vorletzten Wochenende in den Hüllhorster Ortsteilen Schnathorst und Büttendorf gleich gelagerte Automatensprengungen. Daher können die Ermittler einen Zusammenhang nicht ausschließen. Zeugen, denen am Montagabend in der Siedlung fremde Personen oder ein Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

