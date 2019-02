Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - 85-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall getötet

Rendsburg (ots)

190210-1-pdnms Am 08.02.2019, kurz nach 18.00 Uhr ereignete sich in der Fockbeker Chaussee in Höhe Seemühlen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 85-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Am Folgetag erlag der Senior seinen Verletzungen und verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fußgänger bei Regen und Dunkelheit plötzlich die Fahrbahn betreten. Ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw Ford, der in Richtung Rendsburg unterwegs war, habe nicht mehr rechtzeitig regieren können und den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeugs erfasst.

Die Polizei Rendsburg ermittelt.

Reiner Tödt

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: (heute) 04392 471021



04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell