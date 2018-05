POL-NMS: 180504-4-pdnms Anrufe stellten sich als Werbeaktion heraus

Neumünster (ots) - 180504-4-pdnms Anrufe stellten sich als Werbeaktion heraus

Neumünster / Die Kriminalpolizei Neumünster konnte jetzt den Hintergrund diverser dubios erscheinender Anrufe, bei lebensälteren Menschen in Neumünster, bei denen die Leistungen eines Rehasportunternehmens angeboten wurden, aufklären. Auch von physiotherapeutischen Maßnahmen war die Rede. Es handelte sich um eine Werbeaktion eines Neumünsteraner Unternehmens, das entsprechende Leistungen anbietet. Dieses Unternehmen hatte sich auf legalem Wege Daten möglicher Adressaten verschafft und diese über ein externes Callcenter anrufen lassen. Aufgrund von nicht eindeutigen Begrifflichkeiten war dann ein anderes Neumünsteraner Unternehmen in den Fokus von Angerufenen geraten, die sich beschwerten, obwohl dieses Unternehmen mit der Werbeaktion gar nichts zu tun hatte. Festzuhalten bleibt aber auch, dass die Anrufe bei den Betroffenen in keiner Weise in betrügerischer Absicht erfolgten.

