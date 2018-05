POL-NMS: 180503-1-pdnms 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Todenbüttel (ots) - 180503-1-pdnms 15.000 Euro Schaden bei Unfall

Todenbüttel / Am 02.05.2018, gegen 14.35 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw die Kreisstraße 82 (K82) aus Nienborstel kommend in Richtung Todenbüttel. Auf gerader Strecke geriet der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache recht hinten auf die rechtsseitige Bankette. Beim Versuch den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu bringen, verlor der Fahrer die Kontrolle und geriet nach links von der Fahrbahn, wo der Lkw auf die linke Fahrzeugseite kippe und liegen blieb. Der 46-jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in die Imland Klinik Rendsburg eingeliefert. Der mit Getränken beladene Lkw musste von einer Fachfirma geborgen werden. Während der Bergung zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr musste die K 82 voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

