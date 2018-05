POL-NMS: 180502-3-pdnms Fahrradcodierung bei der Polizei

Neumünster (ots) - Neumünster / Am Donnerstag (03.05.18) findet von 10.00 Uhr bis 12.30 Uhr bei der Polizeistation Neumünster Südost in Wittorf, (Mühlenstraße 16) die nächste Fahrradcodierung statt. Dazu werden individuelle Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf die Rahmen graviert. Das ermöglicht bundesweit, aufgefundene Fahrräder ihren rechtmäßigen Besitzern zuzuordnen. Ein Kostenbeitrag in Höhe von 15 Euro wird erhoben.

