Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 30.09.2020

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Mittwochmorgen erfasste ein 55-jähriger Autofahrer aus Krombach (Eichsfeld) einen Dachs, als er auf der Bundesstraße B 250 zwischen Wanfried und Treffurt unterwegs war. Der Dachs verschwand nach dem Zusammenprall in der angrenzenden Feldgemarkung, am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 750 Euro.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen um 05.10 Uhr hat ein 59-jähriger Autofahrer aus Wehretal ein Reh erfasst, als er auf der Bundesstraße B 452 zwischen Reichensachsen und Hoheneiche unterwegs war. Unter der neuen Autobahnbrücke konnte der Mann einen Aufprall nicht mehr verhindern, das Tier verschwand nach der Kollision dann vom Unfallort. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01.35 Uhr kollidierte eine 45-Jährige aus Gestratz mit einem Reh, als sie auf der Landesstraße L 3247 zwischen Altefeld und Frauenborn unterwegs war. Die Frau war mit einem Klein-Lkw unterwegs, an dem ein Schaden von 3000 Euro entstand. Zudem wurde bei dem Unfall auch ein Leitpfosten beschädigt, als die Frau versucht hatte, dem Tier auszuweichen. Der Schaden am Leitpfosten beträgt 150 Euro. Das Reh verschwand in der angrenzenden Feldgemarkung.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zusammenstoß zwischen Pkw und Sattelzug; schaden 1100 Euro

Im Begegnungsverkehr kollidierte eine 70-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau mit einem ausschwenkenden Sattelzug, der von einem 44-jährigen Ukrainer gefahren wurde. Der Unfall geschah am Dienstagabend gegen 17.35 Uhr in der Industriestraße von Hessisch Lichtenau. Der Sattelzug war von der Retteröder Straße kommend in Richtung Biegenstraße unterwegs, die Frau befand sich in der Gegenrichtung. Im Bereich einer Kurve schwenkte dann der Sattelauflieger bis über die Fahrbahnmitte hinaus aus, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Auflieger und dem Pkw der Frau kam. Am Auflieger entstand ein Schaden von 100 Euro, am Pkw der Frau bezifferte die Polizei den Schaden auf 1000 Euro. Beiden Beteiligten haben laut Polizeibericht zum Unfallhergang beigetragen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis; Ermittlungen gegen 60-Jährigen aufgenommen

Gegen einen 60-Jährigen aus Hessisch Lichtenau ermitteln die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, nachdem der Mann am Dienstagmorgen um 10.30 Uhr in Walburg mit seinem Pkw erwischt wurde, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Polizei Witzenhausen

Fahren ohne Fahrerlaubnis; Ermittlungen gegen 55-Jährigen aufgenommen

Ebenfalls einen Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde bei der Polizei in Witzenhausen bekannt. Am Dienstagvormittag kontrollierten die Beamten gegen 10.45 Uhr in der Wickfeldstraße einen 55-Jährigen aus Witzenhausen, der mit einem Auto unterwegs war, den Beamten aber keine Fahrerlaubnis aushändigen konnte. Nach ersten Behauptungen, eine ausländische Fahrerlaubnis zu besitzen, stellte sich diese Behauptung im Nachgang als unwahr heraus. Der Mann war lediglich im Besitz eines Schriftstücks, was nach Überprüfung bei der hiesigen Führerscheinstelle keine Fahrerlaubnis darstellt. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell