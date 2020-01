Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand einer ehemaligen Gststätte

Eschwege (ots)

In der Bornhagener Straße in Witzenhausen-Werleshausen ist es zu einem Brand einer ehemaligen Gaststätte gekommen. Aktuell ist die Feuerwehr dort im Einsatz. Die B 27 ist in diesem Bereich teilweise gesperrt. Da sich der Brand ausbreitet, wurden weitere Feuerwehren nachalarmiert.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

