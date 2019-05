Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 28.05.2019 - Vermisstenmeldung -

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

-Vermisstenmeldung-

Jako RUOS wird seit 28.05.2019, 05.00 Uhr vermisst

Heute Morgen gg. 09.00 Uhr stellten Mitarbeiter des AWO Seniorenwohnheims in Sontra, Wichmannswiese 3, fest, das ein Bewohner nicht mehr in seinem Zimmer war. Nachdem man sämtliche Zimmer und Bereiche des Wohnheimes abgesucht hatte und den Bewohner nicht auffinden konnte, verständigte man seitens der Heimleitung die Polizei. Aufgrund der Schließverhältnisse der Wohnanlage ist es nicht ausgeschlossen, dass der Vermisste bereits seit 05.00 Uhr heute Morgen aus dem Wohnheim abgängig ist.

Nachdem erste Suchmaßnahmen im Laufe des Vormittags nicht zum Erfolg geführt haben, wurden zwecks Intensivierung der Suche u.a. auch eine Suchhundestaffel und Mantrailer-Hunde angefordert, die derzeit im Einsatz sind. Weitere Hinweise zum Aufenthaltsort erhoffen sich die Angehörigen des Vermissten und die Polizei aus der Bevölkerung.

Vermisst wird der

Jakob RUOS; geboren am 18. Oktober 1929

Beschreibung:

Herr Ruos ist ca. 168 cm groß, hat graue, kurze Haare und ist von schlanker Gestalt. Herr Ruos trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens vmtl. eine braune Schlafanzughose und dunkelgraue Sandaletten. Herr Ruos ist normalerweise auf einen Rollator angewiesen, den er aber in seinem Zimmer zurückgelassen hat. Ein Handy hat Herr Ruos ebenfalls nicht bei sich.

Herr Ruos ist dement und orientierungslos. Zudem ist er Diabetiker und auch insulinpflichtig. Er benötigt daher dringend ärztliche Hilfe.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an die zuständige Polizeistation in Sontra unter 05653/9766-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell