Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 28.05.2019-3

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Brand An der Wichmannswiese in Sontra war technischer Defekt

Gestern Nachmittag gg. 15.00 Uhr kam es in Sontra An der Wichmannswiese zu einem Schwelbrand mit starker Rauchentwicklung in einem möblierten, derzeit aber unbewohnten, Wohnhaus.

Durch das zügige Einschreiten der Feuerwehr-Einsatzkräfte u.a. aus Sontra, Wichmannshausen und Breitau konnte der Schwelbrand dann relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden, da aufgrund der fehlenden Sauerstoffzufuhr keine Entwicklung zu einem offenen Starkbrand erfolgte. Personen kamen so letztlich nicht zu Schaden. Da die Brandursache zunächst unklar war, wurden die Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Im Verlauf des heutigen Vormittags wurde die Brandstelle erneut von Beamten der Kriminalpolizei Eschwege aufgesucht und mit hinzugezogenen Sachverständigen erfolgte vor Ort eine entsprechende Untersuchung bzgl. der Brandursache. Dabei wurde festgestellt, dass die Brandentwicklung auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, der offenbar von einer angeschlossenen Geschirrspülmaschine in der Küche des Hauses herrührt.

Ersten Schätzungen nach liegt der entstandene Sachschaden bei etwa 75000.-EUR.

