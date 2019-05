Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 21.05.2019 -Unwetter-

Eschwege (ots)

Unwetter

Das seit gestern andauernde Unwetter hat auch im Werra-Meißner Kreis seine Spuren hinterlassen. Gestern Nachmittag und im weiteren Verlauf des Abends kam es im Werra Meißner Kreis zu mehreren Einsätzen von Polizei, Feuerwehren und Straßenmeistereien, weil an verschiedenen Örtlichkeiten Straßen überflutet wurden oder aufgrund starker Regenmassen auch Hänge abgerutscht sind und dann die Straßen blockierten.

Im Bereich Wanfried auf der Bundesstraße B 249 und B 250 wurden u.a. durch die Wassermassen mehrere Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben, die durch die verständigte Feuerwehr wiedereingesetzt werden mussten.

Im Bereich Witzenhausen zwischen Gertenbach und Hedemünden wurde ein Hang auf die Fahrbahn gespült, so dass die Straße durch die zuständige Straßenmeisterei wieder freigeräumt werden musste. Des Weiteren wurden zwischen Werleshausen und Bornhagen Schotter und Geröll auf die Fahrbahn gespült, die daher ebenfalls zeitweise nicht befahrbar war. Zudem wurde durch den starken Niederschlag u.a. in Hundelshausen die Bushaltestelle überschwemmt und in Neu-Eichenberg ein Kuhstall unter Wasser gesetzt. In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken.

Heute Morgen kamen noch weitere Meldungen dazu, u.a. wurde mitgeteilt, dass zwischen Kammerbach und Oberrieden auf der Landesstraße L 3240 auch Geröll auf die Fahrbahn gespült wurde und zwischen Schwalbenthal und Vockerode ein umgestürzter Baum die Fahrbahn blockiere. In beiden Fällen musste die Straßenmeisterei Meißner verständigt werden

