POL-ESW: Pressebericht vom 24.04,19

Diebstahl, Sachbeschädigung

Zwischen dem 19.04.19 15:30 Uhr und dem 20.04.19, 08:00 Uhr wurde auf dem "Alten Friedhof" in der Friedrichsbrücker Straße in Hessisch Lichtenau mutwillig eine Grablaterne durch Unbekannte zerstört, wie heute angezeigt wurde. Zudem wurde noch ein Blumenstrauß (Tulpen) von dem Grab entwendet. Schaden: 40 EUR. Die Polizei ermittelt neben Sachbeschädigung und Diebstahl auch wegen Störung der Totenruhe. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Eschweger Polizei nach einer Auseinandersetzung am gestrigen späten Nachmittag an der Eschweger Torwiese. Auf dem Gelände der "Pumptracking Anlage" war ein 8-Jähriger zunächst Fahrrad gefahren, hatte dieses dann abgestellt, um dann den Roller eines Freundes zu nutzen. Dies nutzte dann ein 18-Jähriger aus Eschwege, um mit dem Kinderrad die Anlage zu befahren. Daraus entwickelte sich ein Streit, worauf das Kind bespuckt und auch einmal vor die Brust geschlagen wurde. Als ein anderer Junge (11 Jahre) seinem Freund helfen wollte, trat ein anderer älterer Jugendlicher mit Name "Jerry" gegen das Hinterrad des Fahrrades, wodurch der 11-jährige hinfiel und sich am Knie verletzte.

