Polizei Eschwege

POL-ESW: Baggerarm prallt gegen Brücke

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 09:15 Uhr befuhr heute Morgen ein 62-Jähriger aus Kassel mit einem Tieflader die B 80 von Witzenhausen in Richtung Hann. Münden. Aufgeladen war ein Bagger, der zuvor von einer Baustelle abtransportiert wurde. In der Gemarkung von Gertenbach prallte beim Unterfahren der dortigen Brücke der Baggerarm gegen die Brücke, wodurch mehrere Gesteinsbrocken herabfielen. Zudem ging die Hydraulikeinrichtung am Bagger kaputt. Leidtragender war zusätzlich noch ein nachfolgender 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen, dessen Pkw durch die herabfallenden Steinbrocken beschädigt und durch das auslaufende Hydrauliköl verschmiert wurde. An dessen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. Hinsichtlich der Höhe des Sachschadens muss noch die Beschädigung an der Brücke (Statik) fachmännisch überprüft werden, bevor dieser genau feststeht.

Ebenfalls im Einsatz war noch die zuständige Straßenmeisterei, die das auslaufende Öl auf der Bundesstraße abstreute und eine entsprechende Beschilderung aufstellte.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

