POL-ESW: Pressebericht

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es Donnerstagmorgen gg. 08.10 Uhr. Zu dieser Zeit waren ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen und ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra auf der Bundesstraße B 27 jeweils aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs. Der vorausfahrende 56-jährige hatte sich offenbar verfahren und hielt daraufhin kurzzeitig in Höhe des Weidenhäuser Kreuz am rechten Fahrbahnrand an. Als er dann wieder vom Fahrbahnrand anfuhr und sich in den fließenden Verkehr einordnen wollte, übersah er den hinterrücks herannahenden 61-jährigen. Der versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 61-jährige wurde durch den Aufprall mit seinem Pkw in den gegenüberliegenden Straßengraben geschleudert und kam schließlich neben der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stillstand. An den Pkw`s entstand erheblicher Sachschaden. Beide Pkw`s mussten außerdem abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer kamen letztlich mit leichten Verletzungen davon. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zum Teil halbseitig gesperrt werden.

