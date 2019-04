POL-ESW: Pressebericht vom 11.04.19

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

Um 14:08 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag im Bereich der "Schloßplatzkreuzung" in Eschwege ein Auffahrunfall. Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meinhard den "Schloßplatz" und beabsichtigte nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. Da er dort die Vorfahrt gewähren musste, musste er abbremsen, was die nachfolgende 23-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Um 10:30 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die Abfahrt der B 452 in Richtung Heubergstraße. Im Einmündungsbereich (abknickende Vorfahrt) zur Heubergstraße/ Andreas-Höhe beabsichtigte er nach links in die Straße "Andreas-Höhe" abzubiegen, übersah aber dabei den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 26-Jährigen aus Kassel gefahren wurde. Nach Angaben des 45-Jährigen hätte dieser nicht geblinkt, als er auf der abknickenden Vorfahrt weiter fuhr. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf kollidierten gestern Morgen, um 08:40 Uhr, zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr mit den Fahrzeugseiten, wodurch ein Schaden von ca. 5000 EUR entstand. Eine 52-Jährige aus Witzenhausen war in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs, als es im Bereich einer Kurve zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 53-Jährigen aus Eschwege kam. Durch die seitliche Kollision wurden beide Fahrzeuge auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt und teilweise eingedellt. Ebenfalls wurden die Außenspiegel abgefahren. Keiner der Beteiligten will den Unfall verschuldet haben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag auf der B 7 in Fürstenhagen. Um 17:10 Uhr fuhr ein 57-jähriger Eschweger mit seinem Pkw in Richtung Hessisch Lichtenau. Nachdem er verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende 22-jährige Pkw-Fahrer aus Herleshausen zu spät und fuhr auf. Sachschaden: ca. 5000 EUR.

Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich gestern Mittag, um 12:22 Uhr, in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau. Ein 29-Jähriger Pkw-Fahrer aus Wabern beabsichtigte nach links auf das Gelände einer Tankstelle aufzufahren. Hierzu verringerte er die Geschwindigkeit, was der nachfolgende 16-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und mit seinem Leichtkraftrad auffuhr. Der 16-Jährige kam dabei nicht zu Fall; es entstand geringer Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl, Sachbeschädigung

In der Nacht vom 09./10.04.19 versuchten unbekannte Täter in das Tennis- und Squashcenter "Am Sande" in Witzenhausen einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzubrechen scheiterte jedoch, so dass es beim Sachschaden von ca. 250 EUR blieb. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

