POL-KB: Bad Wildungen - Bagger auf Müllumschlagstation aufgebrochen, Diesel gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in das umzäunte Gelände der Müllumschlagstation in der Giflitzer Straße in Bad Wildungen ein.

Hier brachen sie die Motorhaube und die Tankabdeckung eines Traktors auf. Aus dem Tank zapften sie etwa 40 Liter Diesel ab, den sie entwendeten. Die Täter richteten Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell