Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste - Unbekannter bricht in Bäckerladen ein

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter in einen Verkaufsladen einer Bäckerei in Twistetal-Twiste ein. Er hebelte eine Tür zu dem Geschäft in der Hauptstraße auf und konnte so in das Gebäude eindringen. Aus einer Kasse entwendete er eine geringe Menge Bargeld. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

