Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter zerkratzt zwei Autos, hoher Sachschaden, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigte ein Unbekannter ein Auto in der Dr.-Born-Straße in Bad Wildungen. Der Täter zerkratzte einen schwarzen Audi und richtete dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell