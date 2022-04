POL-KB: Korbach - Unbekannter zerkratzt zwei Autos, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro richtete ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag, 24. März, auf Freitag, 25. März, bei der "Kirche am See" auf der Halbinsel Scheid an. Der Täter besprühten zahlreiche im Besitz der Kirche stehende Fahrzeuge, darunter mehrere Wohnwagen, Fahrräder und ...

mehr