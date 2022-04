Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Bottendorf - Rundballen brennen, Pfosten an Schuppen in Brand gesetzt: Polizei ermittelt wegen des Verdachts von Brandstiftungen und sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zweimal zu zwei Bränden im Burgwälder Ortsteil Bottendorf. Zunächst war ein Pfosten an einem Schuppen in Brand geraten, keine zwei Stunden später brannten Rundballen in einer Scheune und einem Unterstand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftungen aus und sucht Zeugen.

Gegen 03.50 Uhr bemerkte eine Familienangehörige, dass es im Bereich eines Schuppens in der Wolkersdorfer Straße qualmte. Die Frau stellte an dem Schuppen einen glühenden Holzpfosten fest, den sie entfernen konnte. Danach informierte sie die Feuerwehr. Die Bottendorfer Feuerwehr konnte anschließend noch kleinere glimmende und qualmende Strohreste ablöschen und ein Übergreifen auf den Schuppen verhindern. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Um 05.35 Uhr meldete ein Zeuge einen weiteren Brand in der Wolkersdorfer Straße. Der Zeuge befand sich auf dem Rückweg des Feuerwehreinsatzes von 03.50 Uhr, als er mehrere brennende Rundballen in einer Scheune bemerkte. Er alarmierte seine Kollegen von der Feuerwehr, die anschließend die Rundballen aus der Scheune ziehen und ablöschen konnte. Weitere brennende Rundballen befanden sich in einem wenigen Meter entfernten Unterstand. Auch diese konnten abgelöscht werden. Durch das schnelle Feststellen der Feuer und das sofortige Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf den Schuppen und den Unterstand übergriffen.

Die Polizeibeamten der Polizeistation Frankenberg schätzten den Sachschaden auf etwa 2.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen am Brandort gehen sie davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen in Burgwald-Bottendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/9710 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell