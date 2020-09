Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Gastwirtschaft, hoher Sachschaden, Bargeld erbeutet

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in eine Gastwirtschaft in der Bahnhofstraße in Korbach ein. Sie gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Gasträume. Dort brachen sie Spielautomaten und Geldfächer auf und entwendeten Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Sie hinterließen erheblichen Sachschaden, den die Polizei auf etwa 3.000 Euro schätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell