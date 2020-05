Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl: Geschwindigkeitsmessungen im Rahmen des Ederseekonzeptes

Korbach (ots)

Der Verkehrsdienst der Waldeck-Frankenberger Polizei hat am Samstag den 09.05.2020 im Rahmen des Ederseekonzeptes im Bereich Vöhl Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei den Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße zwischen Vöhl und Herzhausen fielen insgesamt 9 Verkehrsteilnehmer durch überhöhte Geschwindigkeit auf. Bei allen 9 Fahrern wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und bei 7 Fahrern kommt ein Fahrverbot hinzu.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug bei einem Motorrad 162 km/h und bei einem Pkw 143 km/h, bei erlaubten 100 km/h. Neben dem Bußgeld erwartet die Fahrer 2 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.

An einer der Kontrollstellen kamen plötzlich aus einem Waldstück sechs Enduros gefahren. Als die Beamten die Fahrer anhalten wollten, flüchteten zwei. Die anderen vier wurden kontrolliert. Bei der Überprüfung der Maschinen auf einem mobilen Rollenprüfstand wurde festgestellt, dass die Zweiräder über 80 km/h schnell fuhren, obwohl sie laut Zulassung nur eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h haben durften. Drei der Fahrer waren nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis und müssen sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen die Halter wurde ein Verfahren wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem müssen sich alle vier Fahrer, die zwischen 20 und 31 Jahre alt waren, noch wegen unerlaubtem Fahren im Wald, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß Kraftfahrsteuergesetz und Erlöschen der Betriebserlaubnis verantworten. Sie hatten an ihren Zweirädern nur Versicherungskennzeichen angebracht, obwohl sie amtliche Kennzeichen benötigt hätten. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Versicherungskennzeichen sichergestellt. Gegen die zwei geflüchteten Enduro Fahrer dauern die Ermittlungen noch an.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

