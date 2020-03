Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Flechtdorf: Einbruch in Paintballanlage - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23./24.03.2020), vermutlich gegen Mitternacht, wurde zwischen Flechtdorf und Wirmighausen-Zollhaus (ehemalige Raketenstation) in die dortige Paintballanlage eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten ein Loch in der Umzäunung und gelangten so zu den Gebäuden. Hier brachen sie zwei Außentüren auf und entwendeten aus den Lagerstätten mehrere Paintball-Markierer und Luftdruckbetanker im Wert von 1.500 Eur. Außerdem richteten sie Sachschaden von mehreren hundert Euro an. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell