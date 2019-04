Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg (Eder) - Zigarettenautomat mit Metallständer abgeflext und aufgehebelt

Korbach (ots)

In den letzten Tagen, genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt, wurde in Battenberg in der Schulstraße durch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat, der auf einem Metallständer angebracht war, abgeflext und abtransportiert. Aufgefunden wurde er am vergangenen Dienstagabend um 18:30 Uhr durch einen aufmerksamen Landwirt in der Feldgemarkung in der Nähe von Allendorf (Eder). Wie die ermittelnden Beamten der Ermittlungsgruppe Frankenberg berichten, wurde der Zigarettenautomat in der Feldgemarkung aufgehebelt und der gesamte Inhalt entwendet. Der Zigarettenautomat mit Metallständer wiegt insgesamt mehr als 100 kg, so dass die Polizei von mindestens zwei Tätern ausgeht, die ein Transportfahrzeug benutzt haben dürften. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro und der Stehlschaden bei 1500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

