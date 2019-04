Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Papiercontainer auf Schulhof angesteckt

Korbach (ots)

Am vergangenen Freitagabend den 29.03.2019 gegen 22 Uhr wurde in Bad Arolsen durch unbekannte Täter ein Altpapiercontainer angezündet. Der Container stand auf dem Schulhof zwischen der Kaulbachschule und der Christian-Rauch-Schule. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Kunststoffcontainer war aber völlig niedergebrannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

