POL-KB: Bad Wildungen - Zahlreiche Sachbeschädigungen und Mülltonnenbrände - Verdächtiger festgenommen

Korbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtgebiet von Bad Wildungen zu zahlreichen Sachbeschädigungen und Mülltonnenbränden. Ein zunächst unbekannter Täter setze an 5 unterschiedlichen Stellen in Bad Wildungen Mülltonnen in Brand. Später wurden bei der Polizei Bad Wildungen noch zahlreiche andere Sachbeschädigungen gemeldet.

Der erste Brand von Mülltonnen in der Itzelstraße wurde gegen 01.00 Uhr gemeldet. 2 blaue Mülltonnen brannten und mussten durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Noch während der Löscharbeiten meldete ein Nachbar, dass auch bei ihm eine Mülltonne gebrannt hat. Das Feuer wurde aber schon von ihm gelöscht. Etwa 10 Minuten später kam die nächste Meldung. Diesmal brannte eine blaue Tonne am Kaiserlindenplatz. Diese Brandstelle löschte die Feuerwehr ab. Danach war es zunächst ruhig, bis gegen 03.15 Uhr der nächste Mülltonnenbrand gemeldet wurde. Diesmal brannten zwei Müllcontainer aus Stahl in der Bahnhofstraße. Das Feuer musste durch die Feuerwehr abgelöscht werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Keine halbe Stunde später brannte eine schwarze Mülltonne im Bereich der Fürstengalerie. Bei den 5 Mülltonnenbränden entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 1500 EUR. In einem Fall zersprangen aufgrund der Hitzeeinwirkung Fensterscheiben eines nahegelegenen Gebäudes, ansonsten entstand kein Schaden an Gebäuden.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Polizeibeamten der Polizei Bad Wildungen nach einem Zeugenhinweis gegen 04.00 Uhr einen 45-jährigen Mann in der Innenstadt von Bad Wildungen. Dieser Mann stand im Verdacht, die Mülltonnenbrände und Sachbeschädigungen begangen zu haben. Es folgte die Festnahme des Verdächtigen.

Mittwochmorgen meldeten sich mehrere Geschädigte wegen Sachbeschädigungen an Pkw und Gebäuden bei der Polizeistation Bad Wildungen. Der Täter hatte in der Nacht zu Mittwoch unter anderem eine Schaufensterscheibe im Bereich Brunnenstraße/Poststraße beschädigt, indem er diese mit einem Stein einwarf. Eine weitere Schaufensterscheibe beschädigte er bei einer Buchhandlung in der Brunnenstraße. Ebenfalls beschädigt wurden mehrere Pkw in der Innenstadt. Im Laufe des Tages gingen bei der Polizei noch weitere Anzeigen ein, die derzeit noch aufgenommen und bearbeitet werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht geschätzt werden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Straftaten und dem Tatverdächtigen werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizei Bad Wildungen geführt.

Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen zu melden (Tel. 05621/7090-0).

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

