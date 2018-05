POL-KB: Willingen - Usseln - Mitarbeiter des Ordnungsamtes bespuckt

Korbach (ots) - Ein stark angetrunkener 59-jähriger Mann hat in Usseln einen Mitarbeiter des Willinger Ordnungsamtes bespuckt. Der in Usseln wohnende Mann belästigte gestern Nachmittag gegen 14.30 Uhr zunächst Gäste eines Cafés und trat immer wieder auf die stark befahrene Durchgangsstraße. Gäste, die schlimmeres befürchteten, verständigten daraufhin das Willinger Ordnungsamt. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes versuchte beruhigend auf den Mann einzuwirken, was aber nicht gelang. Im Gegenteil, der Mann wurde zunehmend aggressiver und bespuckte ihn. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage beruhigt, der Mann saß auf einer Bank. Nach der Personalienfeststellung geleiteten die Beamten ihn noch in die Sportstraße, wo er wohnt. Er muss sich nun wegen eines Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gemäß § 114 StGB verantworten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

