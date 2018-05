POL-KB: Korbach - Pflastersteine von Baustelle gestohlen

Korbach (ots) - Der Fahrer eines grünen Mercedes 290 GD Geländewagen mit Bielefelder Kennzeichen wurde am Donnerstagmorgen um 10.55 Uhr auf einer Baustelle am Ortsrand von Korbach in der Frankenberger Straße beobachtet, wie er Granitpflastersteine in sein Auto einlud und anschließend in Richtung Frankenberg davonfuhr. Da bislang nicht klar ist, wie viele Steine der Fahrer des Geländewagens mitgenommen hat, ist die Polizei auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel.: 05631-971-0; oder an jeder andere Polizeidienststelle.

Volker König Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell