POL-KB: Gemünden/W. - Randalierer im Raiffeisenlager in der Bahnhofstraße

Korbach (ots) - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag um 16 Uhr im Raiffeisenlager in der Bahnhofstraße randaliert und etwa 20 Big Packs (große Säcke) aufgeschnitten und zerstört. Dadurch ist ein enormer Sachschaden entstanden, der im 4-stelligen Bereich zu suchen ist. In dem Zusammenhang werden 4 Jugendliche im Alter von 14 - 16 Jahren gesucht, die zur Tatzeit im Raiffeisenlagen gesehen wurden. Einer der Jugendlichen hat ein südländisches Aussehen und ist relativ korpulent. Einer trug einen grauen Rucksack mit schwarzen Streifen bei sich. Alle sprachen deutsch. Die Jugendlichen werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenberg in Verbindung zu setzen. Zudem ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Frankenberg, Tel.: 06451-72030; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

