Polizei Homberg

POL-HR: Homberg - Fund und Sprengung von Weltkriegsmunition

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 27.03.2024:

Homberg

Fund und Sprengung von Weltkriegsmunition

Zeit: Dienstag, 26.03.2024, 19:27 Uhr

Zwei Jugendliche hatten am Dienstagabend auf einem Abrissgrundstück in der Kirchgasse in Homberg, auf dem in der Vergangenheit noch ein Wohnhaus stand, eine Munitionskiste aufgefunden, die durch herabrutschendes Erdreich freigegeben worden war. Kurz darauf wurde die Polizei verständigt.

Die eintreffende Polizeistreife der Polizeistation Homberg konnte daraufhin mehrere circa 30 Zentimeter lange Munitionsteile in einer Munitionskiste vorfinden, woraufhin sofortige Absperrmaßnahmen getroffen wurden. Zur weiteren Abklärung wurde der Kampfmittelräumdienst hinzugezogen. Durch den aus Wiesbaden eingetroffenen Kampfmittelräumdienst wurden die oxidierten Munitionsteile als Leuchtspurgeschosse sowie zwei Gewehrgranaten aus dem 2. Weltkrieg identifiziert und als nicht transportfähig eingestuft. Daher erfolgte gegen 22:50 Uhr eine kontrollierte Sprengung direkt auf dem Grundstück.

Evakuierungsmaßnahmen der umliegenden Wohnhäuser waren nicht erforderlich. Die angrenzenden Bewohner wurden vor der Sprengung über den Sachverhalt informiert. Zeitweise musste die Straße im dortigen Bereich für den Verkehr gesperrt werden.

Personen wurden keine verletzt.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

