Polizei Homberg

POL-HR: Unberechtigt Zutritt zur Lagerhalle verschafft - Wohnmobile beschädigt und aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.10.2021:

Frielendorf-Todenhausen

Unbekannte verschafften sich Zugang in Lagerhalle. Wohnmobile beschädigt und aufgebrochen.

Zeit: Donnerstag, 30.09.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 02.10.2021, 12:50 Uhr

Nachdem sich Unbekannte unberechtigt Zutritt in eine Lagerhalle verschafften, wurde ein darin befindliches Wohnmobil beschädigt und ein weiteres aufgebrochen.

Unbekannte Täter verschafften sich durch eine bauliche Lücke im Wandbereich unberechtigt Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Zur Wacht in Frielendorf-Todenhausen. In der Folge beschädigten die unbekannten Täter ein dort abgestelltes Wohnmobil, ein weiteres wurde aufgebrochen und sämtliche Wertgegenstände wurden entwendet. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Wert des Stehlschadens liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweis an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

