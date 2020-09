Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Möble im Wert von 1.000,- Euro aus Ausstellungszelt gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Möbeln aus Ausstellungszelt Tatzeit: 19.09.2020, 16:00 Uhr bis 21.09.2020, 07:00 Uhr Möbelstücke im Wert von 1.000,- Euro stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende von dem Gelände eines Möbelmarktes in der Ascheröder Straße. Die Täter begaben sich zu dem Zaun des Außengeländes des Möbelmarktes und öffneten diesen mit mitgebrachten Werkzeugen. Auf dem Gelände begaben sie sich zu dem mit einem Bügelschloss verriegelten Verkaufszelt und brachen das Schloss auf. Aus dem Zelt stahlen sie anschließend mehrere Möbelstücke. Der angerichtete Sachschaden beträgt 10,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

