POL-HR: Borken: Streitigkeiten zwischen mehreren Personen - Eine Person durch Messerstich schwer verletzt

Homberg (ots)

Borken Streitigkeiten zwischen mehreren Personen - Ein Mann durch Messerstich schwerverletzt Tatzeit: 18.09.2020, 20:30 Uhr Ein 18-jähriger Borkener wurde am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Er wurde in eine Kasseler Klinik verbracht, Lebensgefahr bestand nicht. Am Freitagabend trafen zwei Personengruppen, zwischen denen es in den Tagen zuvor einen Streit gegeben hatte, in der Kellerwaldstraße am Wasserturm zusammen um den Streit zu klären. Im Rahmen dieses Streitgesprächs kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Hierbei stach ein 16-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit einem Messer auf einen 18-jährigen Borkener ein und fügte ihm eine Stichwunde im Rücken zu. Ein 16-jähriger Borkener wurde bei den Handgreiflichkeiten im Bereich der Rippen ebenfalls verletzt, er wurde nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Schwalmstadt wieder entlassen. Der tatverdächtige 16-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis und ein 41-jähriger Niedensteiner wurden von Zeugen und Beteiligten der Auseinandersetzung bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beide wiesen Verletzungen auf, welche durch die Einwirkung von kleinen Geschossen entstanden sein könnten. Was sich genau zugetragen hat, müssen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Homberg ergeben. Hinweise bitte unter Tel.: 05681/774-0. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

