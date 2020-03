Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Neuenbrunslar: Brand eines Wohnhauses - Folgemeldung

Homberg (ots)

Felsberg-Neuenbrunslar Brand eines Wohnhauses - Folgemeldung Brandzeit: 10.03.2020, 04:10 Uhr Heute Morgen kam es in der Wolferhäuser Straße zum Brand eines Wohnhauses. (Wir berichteten) In dem Wohnhaus sind drei Personen im Alter von 4, 33 und 44 Jahren gemeldet. Nachdem der Aufenthalt der drei Hausbewohner zunächst unklar war und die Möglichkeit bestand, dass diese sich in dem brennenden Haus befanden, steht jetzt fest, dass die Hausbewohner zur Brandzeit nicht im Haus waren. Der Brand wurde mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht und die Sperrung der Wolfershäuser Straße wurde aufgehoben. Das Haus brannte komplett aus, ist einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beträgt mindestens 80.000,- Euro. Nach ersten Ermittlungen der Brandursachenermittler der Kriminalpolizei ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell