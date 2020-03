Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Obermöllrich: Einbruch in Grundschule - Täter stehlen Bargeld und I-Pads

Homberg (ots)

Fritzlar-Obermöllrich Einbruch in Grundschule Tatzeit: 09.03.2020, 16:00 Uhr bis 10.03.2020, 07:45 Uhr In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen brachen unbekannte Täter in die Grundschule in der Jahnstraße ein. Die Täter stahlen Bargeld und fünf I-Pads im Gesamtwert von 2.000,- Euro. Die Täter begaben sich auf das Gelände der Grundschule und brachen ein Fenster auf. Nachdem sie durch das aufgebrochene Fenster in die Räumlichkeiten der Schule eingestiegen waren, durchsuchten sie sämtliche Räume und brachen mehrere Schränke und Türen auf. Vorgefundenes Bargeld sowie fünf schuleigene I-Pads stahlen die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

