Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen im Wert von 18.000,- Euro

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl von Fahrzeugteilen Tatzeit: 05.03.2020, 18:15 Uhr bis 06.03.2020, 07:17 Uhr Fahrzeugteile im Wert von 18.000,- Euro stahlen unbekannte Täter von mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses "In der Aue". Die Täter gelangten von der Rückseite des Autohauses an einen Zaun, welche sie überwanden um auf das Gelände des Autohauses zu gelangen. Hier begaben sie sich zu drei abgestellten Fahrzeugen und stahlen Fahrzeugteile. Bei den gestohlenen Teilen handelt es sich Airbags, Bildschirme mit Navigationssystemen und Bordcomputern, Lenkräder, Scheinwerfer und verschiedene Karosserieteile. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden beträgt 9.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

