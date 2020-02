Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein - Einbruch in Heizungsraum - 400 Liter Heizöl gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 14.02.2020, 16:00 Uhr bis 26.02.2020, 16:00 Uhr

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von letztem Freitag bis gestern in einen Heizungsraum eines Ferienparks im Sengelsberger Weg eingebrochen und haben ca. 400 Liter Heizöl im Wert von ca. 300,- Euro gestohlen.

Die Täter hebelten die Eingangstür zum Heizungsraum auf und schraubten die Einfüllstutzen von den Öltanks ab. Anschließen zapften sie mit einer Pumpe ca. 400 Liter Heizöl ab. Das Heizöl wurde vermutlich in Kanister abgefüllt und danach vom Tatort abtransportiert. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell