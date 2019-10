Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Geldspielautomaten aufgebrochen - 20.000,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Geldspielautomaten aufgebrochen - 20.000,- Euro Schaden Tatzeit: 25.10.2019, 01:50 Uhr bis 04:30 Uhr

Am frühen Freitagmorgen sind unbekannte Täter in eine Spielothek in der Bahnhofstraße eingestiegen und haben mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen.

Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in die Spielothek. In der Spielothek hebelten sie insgesamt drei Geldspielautomaten auf. Aus zwei Automaten entwendeten sie jeweils die Geldkassetten mit Münzgeld in unbekannter Höhe und die Münzprüfer. An den Geldspielautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

