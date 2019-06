Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Geismar: Fahrzeugkontrolle an Landstraße - ein Fahrzeug sichergestellt

Homberg (ots)

Fritzlar-Geismar Verkehrskontrolle an Landstraße Kontrollzeit: Samstag, 08.06.2019, 10:00 Uhr bis 16:15 Uhr 105 Km/h bei erlaubten 70 Km/h waren das höchste gemessene Ergebnis bei einer stationären Geschwindigkeit- und Fahrzeugkontrolle am Samstag an der L 3383, zwischen Edertal-Wellen und Fritzlar Geismar. Bei der Geschwindigkeitsmessung wurden 47 Verstöße zumeist im Bereich eines Verwarngeldes festgestellt. Der Fahrzeugführer mit 105 Km/h muss mit einem Bußgeld in Höhe von 160,- Euro, zwei Punkten und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen. Bei der stationären Fahrzeugkontrolle wurden insgesamt 7 Pkw, 36 Motorräder und 2 Fahrräder kontrolliert. Bei einem Fahrzeug, ein Pick-Up amerikanischer Herstellung, wurde eine deutlich erhöhte Geräuschemission gemessen. Daraufhin wurde das Fahrzeug vorläufig sichergestellt und es wird ein technisches Gutachten erstellt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell