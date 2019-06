Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: Wieder ein Exhibitionist im Kurpark - zwei Frauen betroffen

Homberg (ots)

Bad Zwesten Exhibitionist im Kurpark Tatzeit: 05.06.2019, 09:30 Uhr Heute Vormittag zeigte sich erneut ein unbekannter Exhibitionist zwei Mal vor Frauen im Kurpark. Die beiden Frauen waren jeweils zu Fuß im Kurpark unterwegs, als sie einen unbekannten Mann auf einer Parkbank bemerkten. Der Mann hatte die Hose heruntergelassen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die beiden Frauen begaben sich umgehend zur Hardtwaldklinik und meldeten die Vorfälle bei der Rezeption. Von dort wurde umgehend die Polizei verständigt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der männliche Unbekannten wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 50 Jahre alt, hat eine dicke Statur und graue Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose, welche er heruntergelassen hatte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

