Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Nach Räuberischen Diebstahl vom 25.05.2019 sucht die Polizei ein junges Pärchen als Zeugen

Homberg (ots)

Homberg Räuberischer Diebstahl von Alkohol - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: 25.05.2019, 20:30 Uhr Ein jüngeres Pärchen, welches am 25.05.2019, um 20:30 Uhr im Lidl in der Hersfelder Straße einkaufen wollten und dabei eine Rangelei im Eingangsbereich beobachtete wird von der Homberger Polizei als Zeugen gesucht. Das Pärchen hatte vermutlich beobachtet, wie ein unbekannter männlicher Täter nach einem Ladendiebstahl flüchtete und dabei im Eingangsbereich des Marktes zu Fall kam, wobei auch eine Flasche Schnaps zerbrach. (Wir berichteten) Hinweise zu dem Vorfall oder den gesuchten Zeugen bitte an die Polizeistation in Homberg, unter Tel.: 05681/ 774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

