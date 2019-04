POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.04.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.04.2019

++ Versuchter Einbruch in Wintergarten ++ Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafverfahren ++ Entwendetes Fahrrad an Eigentümerin ausgehändigt ++

Leer - Versuchter Einbruch in Wintergarten

Leer - Ein unbekannter Täter versuchte im Dr.-Reil-Weg in einen Wintergarten eines Einfamilienhauses einzubrechen. Hierbei montierte der Täter die Schließbleche ab und beschädigte eine Fensterscheibe. Ein Eindringen in das Haus hat jedoch nicht stattgefunden. Die Tat ereignete sich zwischen letzten Freitagvormittag und gestern Nachmittag. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Holtland - Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafverfahren

Holtland - Am Ostermontag gegen 17:40 Uhr kontrollierte die Polizei eine Mercedes A-Klasse in Höhe der Alten Poststraße und deckte hiermit gleich mehrere Straftaten auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen Anfang April von einem anderen Fahrzeug in Leer entwendet worden waren. Weiterhin konnte aus dem Innenraum des Pkw Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Bei der anschließenden Fahrtauglichkeitsüberprüfung des 23-jährigen Fahrers aus Uplengen stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest reagierte auf Kokain und Cannabis positiv, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Bei einer Durchsuchung des Pkw wurden weiterhin Reste von Betäubungsmitteln sowie ein weiteres Kennzeichen, welches im Januar als gestohlen gemeldet wurde, aufgefunden. Die Kennzeichen und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Dem 23-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl, Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Leer - Entwendetes Fahrrad an Eigentümerin ausgehändigt

Leer - Am letzten Samstag gegen 09:00 Uhr meldete ein Hausbewohner aus dem Moorweg der Polizei ein Fundfahrrad, welches scheinbar in der Nacht auf seiner Hofeinfahrt abgestellt wurde. An dem Fahrrad befand sich noch ein Umhängeschloss, an dem Beschädigungen vorzufinden waren. Im Verlauf des Tages erschien auf der Dienststelle in Leer eine Familie, um einen Fahrraddiebstahl zur Anzeige zu bringen. Das Mountainbike der Tochter sei am Vorabend beim Feuerwehrhaus in Heisfelde entwendet worden. Bei einer Überprüfung der Fahrradrahmennummer konnte schließlich festgestellt werden, dass es sich bei dem Fundfahrrad um das entwendete Mountainbike des Mädchens handelte. Das Fahrrad konnte wieder an das Mädchen übergeben werden, die freudestrahlend die Dienststelle verließ. Die Ermittlungen zum Fahrraddiebstahl dauern an.

