POL-HR: Gem. Melsungen, L 3147 - Fische im Wert von ca. 2.000,- geklaut

Homberg (ots)

Gem. Melsungen, L 3147 Fische im Wert von ca. 2.000,- geklaut Tatzeit: 20.05.2019, 18:00 Uhr bis 21.05.2019, 06:00 Uhr

Heute Morgen wurde der Polizei in Melsungen ein Einbruch in die Fischteichanlage Kirchhöfer Grund an der Landesstraße 3147 gemeldet. Anfang der Woche sind unbekannte Täter in den dortigen Schuppen eingebrochen.

Die Täter brachen zunächst ein mit einem Vorhängeschloss gesichertes Tor zum Grundstück der Teichanlage auf. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe des Schuppens auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Aus dem Schuppen entwendeten die Täter drei 80-Liter-Fässer, eine Bohrmaschine, einen Winkelschneider, eine Tauschpumpe, ein elektrisches Sauerstoffgerät und einen Regenmantel. Vermutlich transportierten die Täter mit den Fässern Fische im Wert von ca. 2.000,- Euro ab. Der Stehlschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4.000,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

