Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Röhrenfurth: Hühner und Werkzeuge aus Garten gestohlen

Homberg (ots)

Melsungen-Röhrenfurth Diebstahl von Hühnern und Werkzeug Tatzeit: 11.05.2019, 21:00 Uhr bis Sonntag, 12.05.2019, 08:30 Uhr In der Nacht von Samstag zu Sonntag stahlen unbekannte Täter zwei Werkzeugkoffer und fünf Hühner von einem Gartengrundstück zwischen der B 83 und der Bahnstrecke. Die Täter öffneten das Einfahrtstor zu dem Gartengrundstück und begaben sich zu einem unverschlossenen Lagerraum, aus welchem sie zwei Werkzeugkoffer mit Bohrern und Bits entwendeten. Aus einem Hühnerhaus stahlen sie vier Hühner und einen Hahn, welcher offensichtlich vor Ort getötet wurde. Mit ihrer Beute im Gesamtwert von 150,- Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell