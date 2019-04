Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Niedergrenzebach - Unbekannte Täter brechen Eierautomaten auf

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Niedergrenzebach Unbekannte Täter brechen Eierautomaten auf Tatzeit: 22.04.2019, 20:40 Uhr

Am Montagabend haben unbekannte Täter einen Eierautomaten in der Ziegenhainer Straße aufgebrochen und Münzgeld entwendet.

Die Täter brachen den Automaten mit unbekanntem Hebelwerkzeug auf und entwendeten die darin befindliche Wechselgeldkassette mit Münzgeld. Ein Zeuge konnte bei der Tatausführung drei männliche Täter beobachten. Als diese bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie in einem grauen Mercedes in Richtung Schwarzenborn. Der Zeuge nahm noch mit seinem Pkw die Verfolgung auf, verlor jedoch den Mercedes aus den Augen. Bei dem Kennzeichen des Mercedes soll es sich um ein rumänisches oder bulgarisches Kennzeichen mit den möglichen Teilkennzeichen "47 CE" oder 48 CR" handeln. Die flüchtenden Männer konnte der Zeuge nicht näher beschreiben. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro an dem Eierautomaten an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

